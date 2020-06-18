Приглашённых на парад в Москву ветеранов разместили в санаториях

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Ветеранов, приглашённых на парад Победы в Москву, разместили на карантин в санаториях и домах отдыха, они там находятся в отличных условиях.
Приглашённых на парад в Москву ветеранов разместили в санаториях
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он объяснил это заботой о здоровье ветеранов, так как они будут вместе общаться на параде Победы.

Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка к параду Победы в Москве 24 июня ведётся в плановом порядке.

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