Приглашённых на парад в Москву ветеранов разместили в санаториях
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он объяснил это заботой о здоровье ветеранов, так как они будут вместе общаться на параде Победы.
Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка к параду Победы в Москве 24 июня ведётся в плановом порядке.