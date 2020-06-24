Более 50 новых случаев коронавируса зафиксировано в Южной Корее

Число новых подтверждённых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее составило 51, а общее количество возросло до 12 535, сообщает ТАСС.

Это самый высокий показатель за текущую неделю. В понедельник сообщалось о 17, а во вторник о 46 случаях заражения.

Число завозных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 20 и достигло 1 491. Новым очагом заражения признали российское судно-рефрижиратор, прибывшее из Владивостока и зашедшее в порт Пусан. На нём заболело 16 человек.

Ранее в российском генконсульстве сообщили, что заболевание коронавирусом у моряков с судна Ice Stream, находящегося в южнокорейском Пусане, протекает бессимптомно, инфицированные получают необходимую помощь.

Власти Южной Кореи заявляли о второй волне коронавируса в стране.