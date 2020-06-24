Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Отмечается, что представленный Генштабом план военных действий против Южной Кореи был отложен главой КНДР на предварительном заседании пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва.

На встрече также были рассмотрены различные документы, отражающие «государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

Ранее стало известно, что КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей. Сеул призвал Пхеньян отказаться от данного шага.