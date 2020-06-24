Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Короткая ссылка
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи.
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Отмечается, что представленный Генштабом план военных действий против Южной Кореи был отложен главой КНДР на предварительном заседании пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва.

На встрече также были рассмотрены различные документы, отражающие «государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

Ранее стало известно, что КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей. Сеул призвал Пхеньян отказаться от данного шага.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить