Сеул призвал Пхеньян отказаться от отправки агитационных листовок

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР отказаться от плана по отправке пропагандистских листовок на южнокорейскую территорию.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Очень прискорбно, что Северная Корея обнародовала через средства массовой информации свой план отправки массовых антиюжнокорейских листовок, мы требуем немедленно это прекратить», — указали в министерстве.

По мнению Сеула, данная мира Пхеньяна является нарушением межкорейского соглашения, а также «шагом, который не только не устраняет неправильные практики между двумя странами, но и, наоборот, усугубляет их».

Ранее стало известно, что КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей.