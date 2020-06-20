Сеул призвал Пхеньян отказаться от отправки агитационных листовок

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Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР отказаться от плана по отправке пропагандистских листовок на южнокорейскую территорию.
Сеул призвал Пхеньян отказаться от отправки агитационных листовок
  • Пхеньян / © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Очень прискорбно, что Северная Корея обнародовала через средства массовой информации свой план отправки массовых антиюжнокорейских листовок, мы требуем немедленно это прекратить», — указали в министерстве.

По мнению Сеула, данная мира Пхеньяна является нарушением межкорейского соглашения, а также «шагом, который не только не устраняет неправильные практики между двумя странами, но и, наоборот, усугубляет их». 

Ранее стало известно, что КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей.

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