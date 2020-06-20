Сеул призвал Пхеньян отказаться от отправки агитационных листовок
- Пхеньян / © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Очень прискорбно, что Северная Корея обнародовала через средства массовой информации свой план отправки массовых антиюжнокорейских листовок, мы требуем немедленно это прекратить», — указали в министерстве.
По мнению Сеула, данная мира Пхеньяна является нарушением межкорейского соглашения, а также «шагом, который не только не устраняет неправильные практики между двумя странами, но и, наоборот, усугубляет их».
Ранее стало известно, что КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей.