КНДР начала подготовку агитационной войны против Южной Кореи

КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что, согласно сообщению ЦТАК, листовки уже находятся в печати.

Также сообщается, что в КНДР заявили, что Сеул утратил «даже элементарную мораль».

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи.