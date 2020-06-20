КНДР начала подготовку агитационной войны против Южной Кореи
КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
- Reuters
Отмечается, что, согласно сообщению ЦТАК, листовки уже находятся в печати.
Также сообщается, что в КНДР заявили, что Сеул утратил «даже элементарную мораль».
Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи.
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