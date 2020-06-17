Трамп продлил санкции против КНДР
- Reuters
Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Существование и риск распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и принципы властей Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов», — говорится в документе.
Отмечается, что режим, предусматривающий санкции, был объявлен президентским указом от 26 июня 2008 года.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят новые санкции против Сирии, в частности, они направлены на сирийского президента Башара Асада и его супругу.