Трамп продлил санкции против КНДР

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Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи.
Трамп продлил санкции против КНДР
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Существование и риск распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и принципы властей Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Отмечается, что режим, предусматривающий санкции, был объявлен президентским указом от 26 июня 2008 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят новые санкции против Сирии, в частности, они направлены на сирийского президента Башара Асада и его супругу.

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