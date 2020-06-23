В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона

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Публикация книги бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона является элементом внутренней политики США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона
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«Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических «разборок» в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Болтон заявил, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.

По его словам, российский лидер Владимир Путин не считает, что американским президентом Дональдом Трампом можно манипулировать.

20 июня Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».

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