Помпео сравнил публикацию книги Болтона с деятельностью Сноудена

Публикация книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона сравнима с деятельностью экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы видели, что случается, когда люди рассекречивают информацию, как это сделал Эдвард Сноуден. Действия Болтона не отличаются от этого», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Помпео уточнил, что Госдеп оставляет Минюсту возможность предпринять действия в отношении Болтона. По мнению госсекретаря, публикация информации такого рода представляет угрозу США.

Ранее Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».

Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров Болтона, так как это не предотвратит нанесения «непоправимого ущерба».

В сентябре 2019 года Соединённые Штаты подали иск против Сноудена в связи с публикацией книги, которая, по данным Минюста США, нарушает соглашения о неразглашении.