США ограничат выдачу виз до конца года

Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.

В администрации США сообщили, что это позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев.

«Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определённых виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей грин-карт, которые по приезде могут устраиваться на любую работу, это будет продлено до конца года», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя администрации.

В апреле лидер США Дональд Трамп заявил, что временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянного вида на жительство.

По его словам, власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для американцев, которые потеряли работу в связи с распространением коронавируса.