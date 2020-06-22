В Пекине за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

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В Пекине за сутки выявили девять активных и пять бессимптомных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, информирует Интерфакс со ссылкой на местные медицинские власти.
В Пекине за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Среди активных случаев заболевания пять зарегистрированы в районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок «Синьфади», на котором выявили вспышку инфекции.

Летальных исходов не зафиксировано.

Всего в Пекине после выявления инфекции на рынке коронавирус подтвердили у 236 человек в 10 районах.

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося на оптовом рынке.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Китае.

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