В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке

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В Пекине возможно дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке, заявил глава пресс-службы городского правительства Сюй Хэцзянь.
В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки коронавируса на рынке
  • © REUTERS/Tingshu Wang

«В связи с кластерной вспышкой на рынке «Синьфади» в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии», — приводит его слова на пресс-конференции РИА Новости.

При этом представитель правительства Пекина заверил, что власти намерены провести тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в соседних районах, выявить источник инфекции, а также протестировать население.

Он также сообщил, что 14 июня по результатам тестирования на коронавирус 76 499 человек в Пекине было выявлено 59 носителей COVID-19.

Ранее на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на местном оптовом рынке.

В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

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