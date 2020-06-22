Британские ВМС сопроводили российский корабль через Ла-Манш

Британский фрегат и патрульный корабль сопроводили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Соединённого Королевства.

«Во время прохода «Вице-адмирал Кулаков» действовал в профессиональной и безопасной манере», — приводятся слова капитана фрегата HMS Westminster.

В ВМС Британии также отметили, что регулярно осуществляют наблюдение за проходом военных кораблей через зону интересов Соединённого Королевства в рамках постоянной миссии по обеспечению обороны страны.

Наблюдение за российским кораблём осуществлялось с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров.

Как уточняет ТАСС, «Вице-адмирал Кулаков» 13 июня покинул Североморск и начал межфлотский переход в Балтийское море.

В октябре британские ВМС заявили о сопровождении отряда Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий», которые следовали вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш.