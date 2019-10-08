В британских ВМС заявили о сопровождении отряда Балтийского флота

Короткая ссылка
Британский патрульный корабль HMS Mersey сопровождал отряд Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий», которые следовали вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВМС Великобритании.

Отмечается, что корабль сопровождал российский отряд в течение трёх дней.

«Он (британский корабль. — RT) должен завершить свою миссию позднее сегодня, когда российские корабли покинут британские воды», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска 1 октября. Они направляются в Индийский океан в рамках дальнего похода.

В ходе этого похода отряд впервые примет участие в морской части российско-индийских учений «Индра-2019», которые должны пройти с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Ранее главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа сообщил, что учения «Индра-2019» будут проходить на территории Индии, в них будут участвовать авиация, флот и сухопутные войска.

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с Inforeactor оценил участие России в учениях «Индра Нэви — 2018».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить