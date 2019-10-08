В британских ВМС заявили о сопровождении отряда Балтийского флота

Британский патрульный корабль HMS Mersey сопровождал отряд Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий», которые следовали вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВМС Великобритании.

Отмечается, что корабль сопровождал российский отряд в течение трёх дней.

«Он (британский корабль. — RT) должен завершить свою миссию позднее сегодня, когда российские корабли покинут британские воды», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска 1 октября. Они направляются в Индийский океан в рамках дальнего похода.

В ходе этого похода отряд впервые примет участие в морской части российско-индийских учений «Индра-2019», которые должны пройти с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Ранее главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа сообщил, что учения «Индра-2019» будут проходить на территории Индии, в них будут участвовать авиация, флот и сухопутные войска.

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с Inforeactor оценил участие России в учениях «Индра Нэви — 2018».