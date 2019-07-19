В Индии рассказали о задачах учений «Индра-2019»

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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал о задачах российско-индийских учений «Индра-2019».

Он сообщил, что учения «Индра-2019» будут проходить на территории Индии, в них будут участвовать авиация, флот и сухопутные войска.

«Россия — единственная страна, с которой мы проводим столь масштабные учения», — отметил маршал.

По его словам, темой учений станут совместные антитеррористические операции по мандату ООН.

«Для нас это очень важный опыт. И то, что мы бы хотели у вас перенять, связано с применением авиации против террористов в Сирии. Мы также понимаем, что эти учения очень полезны для установления более тесных контактов и обмена опытом с вашими лётчиками, которые, как никто другой, знают свою технику», — добавил Бирендер Сингх Дханоа.

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с Inforeactor оценил участие России в учениях «Индра Нэви — 2018».

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