В Марокко ослабят карантинные ограничения

Власти Марокко смягчат карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом премьер-министр королевства Саадэддин аль-Османи написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в рамках смягчения карантина, в частности, будут разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%; коммерческая деятельность в торговых центрах; автомобильное и железнодорожное сообщение между городами, а также авиасообщение внутри страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.