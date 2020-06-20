США прекратили клинические испытания гидроксихлорохина против COVID-19

В США прекратили клинические испытания гидроксихлорохина для лечения госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают Национальные институты здравоохранения.

«Клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с болезнью, вызванной коронавирусом (COVID-19), были остановлены Национальными институтами здравоохранения», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в учреждении, результаты исследования препарата показали, что «крайне маловероятно, что он принесёт пользу госпитализированным пациентам с COVID-19».

В то же время вреда от применения препарата обнаружено не было.

В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.