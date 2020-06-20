В ФРГ у более 1000 сотрудников мясокомбината выявили коронавирус

На мясокомбинате концерна Tönnies в Реда-Виденбрюке германской земли Северный Рейн-Вестфалия у 1029 сотрудников выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили местные власти.

Как передаёт Radio Gütersloh, глава администрации округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр выразил надежду, что удастся избежать регионального карантина.

Власти отмечают, что инфекция не распространилась на остальных жителей.

Издание Westfalen-Blatt уточняет, что комбинат закрыт на 14-дневный карантин, около 6,5 тыс. работников находятся на самоизоляции.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Германии достигло 189 135.