Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 170 485

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за прошедшие сутки возросло на 5030 и достигло 170 485.

АГН «Москва»

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

«Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтверждён у 170 485 человек» — цитирует РИА Новости главу эпидемиологии минздрава страны Хосе Луиса Аломиа. Отмечается, что общее число летальных исходов составило 20 394. Наибольшее число пациентов с коронавирусом зафиксировано в столице страны, Мехико — 4242. Ранее мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что на следующей неделе в мексиканской столице сохраняется максимальная угроза эпидемиологиеской опасности.