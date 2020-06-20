Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 170 485

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за прошедшие сутки возросло на 5030 и достигло 170 485.
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 170 485
  • АГН «Москва»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

«Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтверждён у 170 485 человек» — цитирует РИА Новости главу эпидемиологии минздрава страны Хосе Луиса Аломиа.

Отмечается, что общее число летальных исходов составило 20 394.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом зафиксировано в столице страны, Мехико — 4242.

Ранее мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что на следующей неделе в мексиканской столице сохраняется максимальная угроза эпидемиологиеской опасности.

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