В США пообещали обращаться с КНР так же, как Китай с Гонконгом

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США будут обращаться с Китаем так же, как он обращается с Гонконгом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео во время Копенгагенской конференции по демократии.
В США пообещали обращаться с КНР так же, как Китай с Гонконгом
  • Reuters

Он отметил, что в США пока не определились с конкретными решениями по мерам против Китая.

«Я не хотел бы забегать вперёд и говорить о конкретных решениях и о том, что президент может решить сделать или не сделать. Мы ещё работаем над этим», — цитирует его РИА Новости.

Помпео также сказал, что хотел бы оставить Китаю варианты для дальнейших действий.

«Мы должны пристально следить за тем, будут ли разрешены свободные и справедливые выборы (в Гонконге. — RT). В зависимости от того, будут ли они отложены, перенесены, или отменены, или к ним не отнесутся справедливо и открыто, это скажет нам всё о намерениях Коммунистической партии Китая применительно к свободе в Гонконге», — добавил госсекретарь.

Ранее Китай призвал другие страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

27 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 

22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

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