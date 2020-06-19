В США пообещали обращаться с КНР так же, как Китай с Гонконгом
- Reuters
Он отметил, что в США пока не определились с конкретными решениями по мерам против Китая.
«Я не хотел бы забегать вперёд и говорить о конкретных решениях и о том, что президент может решить сделать или не сделать. Мы ещё работаем над этим», — цитирует его РИА Новости.
Помпео также сказал, что хотел бы оставить Китаю варианты для дальнейших действий.
«Мы должны пристально следить за тем, будут ли разрешены свободные и справедливые выборы (в Гонконге. — RT). В зависимости от того, будут ли они отложены, перенесены, или отменены, или к ним не отнесутся справедливо и открыто, это скажет нам всё о намерениях Коммунистической партии Китая применительно к свободе в Гонконге», — добавил госсекретарь.
Ранее Китай призвал другие страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга.
27 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.