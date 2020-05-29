Китай призвал другие страны не вмешиваться в дела Гонконга
- Reuters
«Соответствующие страны грубо вмешиваются в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, Китай осуждает это и выражает решительный протест, мы сделали соответствующим странам представление», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
Пекин призывает «все соответствующие страны уважать суверенитет Китая и прекратить любые попытки вмешательства в дела Гонконга».
Ранее в Китае приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге.
27 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.