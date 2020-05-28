В Китае приняли резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Как отмечается, в общей сложности 2878 депутатов проголосовали за, один — против, шестеро воздержались.

Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о безопасности специально для Гонконга.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Гонконге и призвали Китай соблюдать свои обязательства в отношении района.

27 мая полиция Гонконга арестовала около 180 участников несанкционированного протеста за нарушение общественного порядка.