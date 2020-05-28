США и Великобритания призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Гонконге и призвали Китай соблюдать свои обязательства в отношении района.

«Госсекретарь Майк Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Домиником Раабом проблемы, касающиеся попыток Пекина в одностороннем порядке ввести законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Обе стороны выразили поддержку «стабильному и процветающему Гонконгу», а также заявили, что Китай должен «соблюдать свои обязательства в рамках Объединённой китайско-британской совместной декларации».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.

22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.