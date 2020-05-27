Полиция Гонконга арестовала около 180 участников протеста

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Полиция Гонконга арестовала около 180 участников несанкционированного протеста за нарушение общественного порядка, сообщили в правоохранительных органах.
Полиция Гонконга арестовала около 180 участников протеста
  • Reuters

По данным полиции, протестующие собрались на нескольких улицах Гонконга, «ведя себя беспорядочно и нарушая общественное спокойствие». Призывы полиции разойтись были проигнорированы, сообщили там.

«Сотрудники полиции арестовали около 180 человек за участие в несанкционированном собрании», — говорится в заявлении полиции.

В декабре 2019-го Китай выразил протест Соединённым Штатам в связи с включением в оборонный бюджет на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.

В январе 2020 года в протестной акции приняли участие более 1 млн человек, как сообщали СМИ.

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