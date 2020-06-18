Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американском журнале The National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Статья объёмная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — сказал он РИА Новости.

Как подчёркивает агентство, журнал издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне, он специализируется на вопросах внешней политики и национальной обороны Соединённых Штатов.

Статья российского президента была опубликована 18 июня.

В ней Путин, в частности, отмечает, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное.

Также российский лидер пишет об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.