Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
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«Статья объёмная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — сказал он РИА Новости.
Как подчёркивает агентство, журнал издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне, он специализируется на вопросах внешней политики и национальной обороны Соединённых Штатов.
Статья российского президента была опубликована 18 июня.
В ней Путин, в частности, отмечает, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное.
Также российский лидер пишет об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.