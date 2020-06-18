В Китае выявили 28 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

В Китае выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, летальных исходов не зафиксировано.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, в медчреждениях на данный момент находятся 265 пациентов с коронавирусом.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в КНР превысило 83,2 тыс, из них более 94% выздоровели.

Ранее академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн в беседе с изданием «Ридус» оценил ситуацию с коронавирусом в Китае.