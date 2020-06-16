Врач-вакцинолог оценил ситуацию в Китае

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Врач-вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков оценил ситуацию в Китае.
Врач-вакцинолог оценил ситуацию в Китае
  • Reuters

«Думаю, не столь важно, отголосок ли это первой волны, или это вторая волна, или третья. Факт в том, что в Китае не сформирована иммунная прослойка населения, не восприимчивая к вирусу», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в стране с миллиардным населением невозможно уследить за перемещением каждого человека, и всё равно люди будут контактировать.

«Жёсткие карантинные меры эффективны на первом этапе. Да, Китай был прав, когда блокировал Ухань сразу после выявления нового коронавируса. Однако вирус всё равно вырвался наружу», — сказал Тимаков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Китае.

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