Госдеп: Вашингтон не заставляет ЕС выбирать между США и Китаем

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Вашингтон не заставляет Евросоюз выбирать между США и Китаем. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Госдеп: Вашингтон не заставляет ЕС выбирать между США и Китаем
  • Reuters

«ЕС в последние месяцы сделал множество заявлений о том, что Китай является системным противником и конкурентом, но следует искать пути налаживания с ним партнёрства, когда это надо», — приводит ТАСС его слова.

Рикер отметил, что Китаю выгоден раскол в трансатлантическом альянсе США и ЕС.

«Точка зрения госсекретаря заключается в том, что не мы просим ЕС или входящие в него страны сделать выбор между Китаем и Соединёнными Штатами. Этим занимается Китай», — сказал дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил США начать специальный диалог по вопросу отношений с Китаем.

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