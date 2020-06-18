Госдеп: Вашингтон не заставляет ЕС выбирать между США и Китаем

Вашингтон не заставляет Евросоюз выбирать между США и Китаем. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«ЕС в последние месяцы сделал множество заявлений о том, что Китай является системным противником и конкурентом, но следует искать пути налаживания с ним партнёрства, когда это надо», — приводит ТАСС его слова.

Рикер отметил, что Китаю выгоден раскол в трансатлантическом альянсе США и ЕС.

«Точка зрения госсекретаря заключается в том, что не мы просим ЕС или входящие в него страны сделать выбор между Китаем и Соединёнными Штатами. Этим занимается Китай», — сказал дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил США начать специальный диалог по вопросу отношений с Китаем.