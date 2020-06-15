ЕС предложил США специальный диалог по вопросу отношений с Китаем
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«Я предложил запустить двусторонний диалог по Китаю, вызовам, которые представляют действия и амбиции Китая для всех нас как в США, так и в Евросоюзе», — приводит РИА Новости слова Борреля.
Он отметил, что Брюссель и Вашингтон будут доводить до Китая «свои озабоченности и совместно отстаивать общие интересы».
Ранее Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).