ЕС предложил США специальный диалог по вопросу отношений с Китаем

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил США начать специальный диалог по вопросу отношений с Китаем.
ЕС предложил США специальный диалог по вопросу отношений с Китаем
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«Я предложил запустить двусторонний диалог по Китаю, вызовам, которые представляют действия и амбиции Китая для всех нас как в США, так и в Евросоюзе», — приводит РИА Новости слова Борреля.

Он отметил, что Брюссель и Вашингтон будут доводить до Китая «свои озабоченности и совместно отстаивать общие интересы».

Ранее Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН)

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