Президент Чехии не приедет на парад Победы из-за карантинных мер

Президент Чехии Милош Земан не сможет посетить парад Победы в Москве 24 июня из-за действующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Чехии в Москве.

«Ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной. Президент Земан глубоко сожалеет об этом», — указали в дипмиссии.

Уточняется, что представлять страну на мероприятии будет посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Кроме того, как ожидается, парад посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский лидер Александр Вучич, а также президенты Казахстана и Молдавии Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон.