В Китае выявили 44 новых случая коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Как уточняется, число подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом в стране достигло 83 265.
78 379 выздоровели, 4634 человека с коронавирусом скончались.
13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.
В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.