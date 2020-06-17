В Китае выявили 44 новых случая коронавируса за сутки

В Китае выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, 31 из них — в Пекине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, число подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом в стране достигло 83 265.

78 379 выздоровели, 4634 человека с коронавирусом скончались.

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.

В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.