В Китае выявили 44 новых случая коронавируса за сутки

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В Китае выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, 31 из них — в Пекине.
В Китае выявили 44 новых случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, число подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом в стране достигло 83 265. 

78 379 выздоровели, 4634 человека с коронавирусом скончались.

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.

В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

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