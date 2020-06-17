В Пхеньяне заявили о намерении Сеула направить спецпосланников в КНДР

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В Пхеньяне заявили о намерении Сеула направить спецпосланников в КНДР. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В Пхеньяне заявили о намерении Сеула направить спецпосланников в КНДР
  • Reuters

«Южная сторона, впавшая в панику от нашего сверхмощного контрнаступления против врага, заявила, что президент Мун Чжэ Ин намерен направить спецпосланников в лице начальника Кабинета по государственной безопасности Чжен Ы Ёна и руководителя национальной разведывательной службы Со Хуна к нашему Председателю Госсовета», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что «насчёт того, что южная сторона, совершенно потеряв сознания, прислала такое поспешное извещение, 1-я заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен выразила позицию, что категорически не разрешает это нечестное предложение, где видны очевидные уловки».

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

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