Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы

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Полицейским в США запретят применять удушающие приёмы, если их жизнь не подвергается опасности, заявил американский президент Дональд Трамп перед подписанием указа о реформе полиции.
Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы
  • Reuters

«Удушающие приёмы будут запрещены, кроме тех случаев, когда жизнь офицера находится в опасности», — сказал глава государства.

Кроме того, планируется изучить возможности оснащать полицию новыми, менее опасными спецсредствами.

10 июня в Белом доме заявили, что Трамп завершает разработку предложений по реформе полиции.

Также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции США.

Документ предполагает усиление ответственности за злоупотребления полномочиями со стороны полицейских.

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