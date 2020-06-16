Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы

Полицейским в США запретят применять удушающие приёмы, если их жизнь не подвергается опасности, заявил американский президент Дональд Трамп перед подписанием указа о реформе полиции.

«Удушающие приёмы будут запрещены, кроме тех случаев, когда жизнь офицера находится в опасности», — сказал глава государства.

Кроме того, планируется изучить возможности оснащать полицию новыми, менее опасными спецсредствами.

10 июня в Белом доме заявили, что Трамп завершает разработку предложений по реформе полиции.

Также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции США.

Документ предполагает усиление ответственности за злоупотребления полномочиями со стороны полицейских.