Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы
- Reuters
«Удушающие приёмы будут запрещены, кроме тех случаев, когда жизнь офицера находится в опасности», — сказал глава государства.
Кроме того, планируется изучить возможности оснащать полицию новыми, менее опасными спецсредствами.
10 июня в Белом доме заявили, что Трамп завершает разработку предложений по реформе полиции.
Также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгрессмены подготовили законопроект о реформе полиции США.
Документ предполагает усиление ответственности за злоупотребления полномочиями со стороны полицейских.