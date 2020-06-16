Онищенко прокомментировал ситуацию в Китае

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию в Китае.
Онищенко прокомментировал ситуацию в Китае
  • РИА Новости

«Учитывая, что в полуторамиллиардном Китае на сегодняшний день число подтверждённых случаев COVID-19 — более 83 тыс., локальные ограничения в 22-миллионном Пекине оправданны. Но ничего общего с паническими заявлениями, что, мол, из Китая на нас идёт «вторая волна», происходящее там не имеет», — сказал он в беседе с ФАН.

Как отметил депутат, в КНР проводится и массовое обследование на антитела к новому коронавирусу, то есть определяется состояние популяционного иммунитета.

По словам Онищенко, выявлено семь подтипов нового коронавируса, но никакого катастрофического дрейфа не наблюдается.

Ранее в Пекине заявили о риске дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке «Синьфади».

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.

В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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