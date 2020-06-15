Канада выступает за продление режима закрытия границы с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны считают, что еще рано открывать канадско-американскую границу, которая закрыта из-за пандемии коронавируса.

Reuters

«Мы должны сохранить текущие меры на границе», — приводит ТАСС слова Трюдо. Он отметил, что власти Канады и США регулярно обсуждают данную тему на предмет дальнейших совместных действий. Канадско-американская граница закрылась 21 марта, через неё запрещены необязательные пересечения. В мае Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.