Канада выступает за продление режима закрытия границы с США
- Reuters
«Мы должны сохранить текущие меры на границе», — приводит ТАСС слова Трюдо.
Он отметил, что власти Канады и США регулярно обсуждают данную тему на предмет дальнейших совместных действий.
Канадско-американская граница закрылась 21 марта, через неё запрещены необязательные пересечения.
В мае Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.