Эксперт оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

Доктор медицинских наук заслуженный врач России Юрий Кремнев оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае.

«Я пока не могу понять, откуда даже возьмётся вторая волна. Вирус так быстро не мутирует, связи на границе сильно ограничены», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, даже если это произойдёт, то китайские специалисты смогут справиться с ситуацией в кратчайшие сроки.

«У них прекрасно отработаны организационно-ограничительные мероприятия. Даже если кто-то приехал, большая группа, и вспышка началась снова, они её моментально подавят», — пояснил он.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.