В Париже заявили, что Макрон не получал приглашения на парад в Москве

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Президент Франции Эммануэль Макрон не получал от России приглашения на парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.
В Париже заявили, что Макрон не получал приглашения на парад в Москве
  • Reuters

«Господин Макрон не приедет в Москву (на парад победы 24 июня. — RT), он не получил приглашение от российских властей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Елисейского дворца.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на торжественных мероприятиях.

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