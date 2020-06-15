В Париже заявили, что Макрон не получал приглашения на парад в Москве
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«Господин Макрон не приедет в Москву (на парад победы 24 июня. — RT), он не получил приглашение от российских властей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Елисейского дворца.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на торжественных мероприятиях.