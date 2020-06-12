Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
- globallookpress.com
«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено», — написал он в Twitter.
По мнению Пушкова, такое предложение могло бы стать «объектом пропагандистских манипуляций».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не направляла приглашение Зеленскому посетить парад Победы в Москве 24 июня.