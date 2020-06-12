Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено», — написал он в Twitter.

По мнению Пушкова, такое предложение могло бы стать «объектом пропагандистских манипуляций».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не направляла приглашение Зеленскому посетить парад Победы в Москве 24 июня.