Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле

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Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле
  • © REUTERS/Yuri Gripas

«Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане», — написал Трамп.

Он отметил, что мэру Сиэтла Дженни Дюркан и губернатору штата Вашингтон Джею Инсли «должно быть стыдно за себя».

Ранее Трамп заявил, что «внутренние террористы захватили Сиэтл» из-за отсутствия действий властей в борьбе с беспорядками.

В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».

Подробнее о протестах в США — в материале RT.

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