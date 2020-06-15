Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле
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«Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане», — написал Трамп.
Он отметил, что мэру Сиэтла Дженни Дюркан и губернатору штата Вашингтон Джею Инсли «должно быть стыдно за себя».
Ранее Трамп заявил, что «внутренние террористы захватили Сиэтл» из-за отсутствия действий властей в борьбе с беспорядками.
В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».
Подробнее о протестах в США — в материале RT.