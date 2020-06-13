В Сиэтле запретили полиции применять слезоточивый газ в ходе протестов
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В постановлении указывается, что департаменту полиции Сиэтла запрещается применять химические раздражители или снаряды любого типа против мирных демонстрантов.
Постановление будет действовать в течение двух недель.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Дюркан за отсутствие усилий для борьбы с беспорядками.
В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».