В Сиэтле запретили полиции применять слезоточивый газ в ходе протестов

Окружной судья Сиэтла Ричард Джонс временно запретил полиции применять слезоточивый газ против участников мирных протестов, сообщает Fox News со ссылкой на документ.

В постановлении указывается, что департаменту полиции Сиэтла запрещается применять химические раздражители или снаряды любого типа против мирных демонстрантов.

Постановление будет действовать в течение двух недель.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Дюркан за отсутствие усилий для борьбы с беспорядками.

В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».