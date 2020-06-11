Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
- РИА Новости
Ранее Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан за то, что они не прилагают усилий для борьбы с беспорядками.
В ответ на это глава Сиэтла написала: «Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер».
Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatterhttps://t.co/H3TXduhlY4— Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020
Как сообщает РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось укрыться в бункере, однако позднее глава государства объяснил, что отправился туда «для инспекции».