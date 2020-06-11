Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

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Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
  • РИА Новости

Ранее Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан за то, что они не прилагают усилий для борьбы с беспорядками.

В ответ на это глава Сиэтла написала: «Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер».

Как сообщает РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось укрыться в бункере, однако позднее глава государства объяснил, что отправился туда «для инспекции».

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