Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».

Ранее Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан за то, что они не прилагают усилий для борьбы с беспорядками.

В ответ на это глава Сиэтла написала: «Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер».

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatterhttps://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

Как сообщает РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось укрыться в бункере, однако позднее глава государства объяснил, что отправился туда «для инспекции».