За сутки в Южной Корее зафиксировано 34 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Южной Корее было зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом, общее число случаев достигло 12 085.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что из числа новых случаев, 31 — локальный, три были завезены из-за границы.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 10 718.

11 июня в Южной Корее за прошедшие 24 часа зафиксировали 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.