За сутки в Южной Корее зафиксировано 34 случая коронавируса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
Отмечается, что из числа новых случаев, 31 — локальный, три были завезены из-за границы.
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 10 718.
11 июня в Южной Корее за прошедшие 24 часа зафиксировали 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.