Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 850 514
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.
Отмечается, что общее число летальных исходов достигло 42 270.
Также сообщается, что число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 379 245.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что медицинская система Бразилии не перегружена и в целом справляется с растущим числом случаев коронавирусной инфекции COVID-19.