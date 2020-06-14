Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 850 514

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 21 704 и достигло 850 514.
Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 850 514
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов достигло 42 270.

Также сообщается, что число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 379 245.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что медицинская система Бразилии не перегружена и в целом справляется с растущим числом случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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