В ВОЗ оценили ситуацию в здравоохранении Бразилии на фоне коронавируса

Медицинская система Бразилии не перегружена и, в целом, справляется с растущим числом случаев коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Трансляция брифинга ВОЗ велась в Twitter.

«Система (здравоохранения. — RT), согласно данным, которые мы видим, не перегружена... Система в Бразилии по-прежнему справляется с числом тяжёлых случаев заболевания», — заявил Райан в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, ВОЗ регулярно отслеживает ситуацию в 27 районах Бразилии, и хотя в некоторых регионах отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 80%, в большинстве районов этот показатель ниже.

В то же время Райан отметил, что в ряде регионов Бразилии система здравоохранения испытывает серьёзное давление на фоне пандемии.

Ранее сообщалось, что общее число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 802 828, 40 919 человек скончались.