В ВОЗ оценили ситуацию в здравоохранении Бразилии на фоне коронавируса
- © REUTERS/Sergio Moraes
Трансляция брифинга ВОЗ велась в Twitter.
«Система (здравоохранения. — RT), согласно данным, которые мы видим, не перегружена... Система в Бразилии по-прежнему справляется с числом тяжёлых случаев заболевания», — заявил Райан в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, ВОЗ регулярно отслеживает ситуацию в 27 районах Бразилии, и хотя в некоторых регионах отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 80%, в большинстве районов этот показатель ниже.
В то же время Райан отметил, что в ряде регионов Бразилии система здравоохранения испытывает серьёзное давление на фоне пандемии.
Ранее сообщалось, что общее число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 802 828, 40 919 человек скончались.