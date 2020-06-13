СМИ сообщили о ракетном обстреле базы в Ираке с военными США

Телеканал Al Arabia сообщил, что авиабаза Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.

«Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США», — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

Информации о жертвах, пострадавших или материальном уроне пока нет.

В марте Пентагон сообщил, что при обстреле базы Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны коалиции.

Позднее американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за эту атаку.

В свою очередь, в МИД Ирана отвергли заявления Трампа о причастности Тегерана к обстрелу базы в Ираке.