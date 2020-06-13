СМИ сообщили о ракетном обстреле базы в Ираке с военными США
- Reuters
«Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США», — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.
Информации о жертвах, пострадавших или материальном уроне пока нет.
В марте Пентагон сообщил, что при обстреле базы Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны коалиции.
Позднее американский лидер Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за эту атаку.
В свою очередь, в МИД Ирана отвергли заявления Трампа о причастности Тегерана к обстрелу базы в Ираке.