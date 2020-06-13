В КНДР анонсировали «следующий шаг» в отношении Южной Кореи. Такое заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Я думаю, что, безусловно, пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной. Мы в скором времени предпримем следующий шаг [в отношении Сеула], — цитирует её ТАСС.

Ким Ё Чжон добавила, что «отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг».

9 июня КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.