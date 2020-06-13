В КНДР анонсировали «следующий шаг» в отношении Южной Кореи

Короткая ссылка
В КНДР анонсировали «следующий шаг» в отношении Южной Кореи. Такое заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В КНДР анонсировали «следующий шаг» в отношении Южной Кореи
  • © Chris Jung/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думаю, что, безусловно, пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной. Мы в скором времени предпримем следующий шаг [в отношении Сеула], — цитирует её ТАСС.

Ким Ё Чжон добавила, что «отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг».

9 июня КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить