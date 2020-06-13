Карин Кнайсль поздравила RT с Днём России

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поздравила коллектив RT с Днём России, который отмечался 12 июня. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Карин Кнайсль поздравила RT с Днём России
  • Reuters

«Дорогая команда! Позвольте мне передать также со своей стороны наилучшие пожелания в честь Дня России. Многое произошло за эти 30 лет», — процитировала Симоньян бывшую главу МИД Австрии.

Кнайсль пожелала команде всегда иметь перспективу и достаточно состоятельности, «чтобы наслаждаться прекрасными мгновениями, которые формируют наше существование и превращают его в жизнь». Она также пожелала мира всем и каждому.

«Это бывшая мининдел Австрии, на свадьбе у которой был Путин и которая теперь пишет для нас колонки, поздравила нас с Днём России. Спасибо, Карин, очень приятно!» — написала Маргарита Симоньян.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту России Владимиру Путину и российскому народу поздравление по случаю Дня России.

Также американский посол в Москве Джон Салливан от имени президента США Дональда Трампа поздравил россиян с этим праздником.

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