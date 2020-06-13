У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирус

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У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
У 953 сотрудников ООН по всему миру выявили коронавирус
  • © Lev Radin/Global Look Press

«Всего в ООН… 953 (случая заболевания COVID-19. — RT)», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.

При этом большинство заболевших являются членами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) — инфицированы 187 человек, двое скончались.

В то же время 45 заболевших вылечились.

В мае Совет мира и безопасности Африканского союза призвал Совет Безопасности ООН помочь африканским странам в борьбе с пандемией коронавируса.

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