Африканский союз призвал СБ ООН помочь региону в борьбе с COVID-19

Совет мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) призвал Совет Безопасности ООН помочь борьбе африканских стран с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике СМБ АС.

«Призываем Совет Безопасности ООН в соответствии с его главной обязанностью содействовать международному миру и безопасности, внести вклад в усилия как в Африке, так и на глобальном уровне, в том числе путём принятия мер, необходимых для текущей борьбы с пандемией», — говорится в заявлении.

В организации также заявили о глубокой озабоченности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса на Африканском континенте.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Африке.