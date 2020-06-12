В Канаде за сутки зафиксировали 405 случаев инфицирования коронавирусом

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 97 530. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли 7994 пациента с коронавирусом.

Всего в стране проведено более 2 млн тестов на COVID-19.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.