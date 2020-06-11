Число случаев инфицирования коронавирусом в Канаде превысило 97 тысяч
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 97 125. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
- Reuters
Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли 7960 пациентов с коронавирусом.
Всего в стране проведено почти 2 млн тестов на COVID-19.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube